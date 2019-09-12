Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил новое соглашение со своим канадским форвардом Бренданом Лемье. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба клуба в официальном Twitter команды.

При этом также сообщается, что заключенный контракт рассчитан на один год. Другие подробности соглашения не разглашаются.

Отметим, в минувшем сезоне 23-летний Брендан Лемье сыграл в 44 матчах в составе команды «Виннипег Джетс» и набрал в них 11 (9 шайб + 2 результативные передачи) очков. Затем был обменен в «Рейнджерс» и в 19 играх за новый клуб набрал 6 (3 шайбы + 3 голевые передачи) очков.

Напомним, Брендан Лемье является сыном известного хоккеиста — защитника Клода Лемье, выступавшего в НХЛ с 1983 по 2009 год. За это время игрок четырежды (1986, 1995, 1996, 2000) становился обладателем Кубка Стэнли.