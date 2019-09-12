Москва, , 09:57 — REGNUM Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал о возможности привлечения женщин-судей на матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«В том сезоне Пустовойтова (Анастасия, арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) — прим. ИА REGNUM) готовилась к чемпионату мира, мы дали ей несколько игр ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги — прим. ИА REGNUM) и молодежного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас», — приводит «Чемпионат» ответ Егорова на вопрос о возможности появления на матчах РПЛ женщин-судей.

Кроме этого, он отметил, что департамент судейства и инспектирования РФС рассмотрит вариант с возможностью привлечения женщин-судей на матчи РПЛ в случае, если они к этому будут готовы.

«У нас есть молодые девушки, которые работали на Кубке Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Если вырастут, с удовольствием их привлечем», — сказал глава департамента РФС.

Также Егоров рассказал, что его ведомство планирует ввести в РПЛ четырех новых судей, которых могут утвердить на заседании исполкома союза 19 сентября и которые в настоящее время судят матчи ФНЛ.