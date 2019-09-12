Воронеж, , 09:18 — REGNUM Воронежский футбольный клуб «Факел» примет на своём поле тульский «Арсенал» 25 сентября — матч состоится в рамках 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу, сообщил сайт ФК «Факел». Матч состоится на Центральном стадионе профсоюзов в 19:00.

«Арсенал» (Тула) в настоящее время занимает седьмое место среди 16 команд российской Премьер-лиги, «Факел» — на 17-м месте Футбольной национальной лиги.

Добавим, что 14 сентября в Волгограде «Факел» сыграет с местным «Ротором», а 21 сентября проведет матч с подмосковными «Химками».