Москва, , 09:07 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА не рассматривает вариант возвращения в свой состав защитника Павла Мамаева, недавно условно-досрочно освобождённого из заключения, где он отбывал наказание за драку. Об этом 11 сентября рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Кандидатуру Мамаева, в случае разрыва контракта с «Краснодаром», рассматривать не будем», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора ЦСКА.

При этом Бабаев отметил, что тут дело не в негативном имидже 30-летнего футболиста, а в спортивной составляющей.

«Обсуждаем это с Гончаренко (главный тренер ЦСКА. — Прим. ИА REGNUM). Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду», — подчеркнул гендиректор московского клуба.

Также Бабаев сказал, что ошибиться может каждый человек и что, хотя история Мамаева и Кокорина некрасивая, они все искупили сполна, а потому трогать эту тему не надо, тем более если они не дадут к этому поводов.

«Так что речь не идёт о репутации — речь идёт исключительно о спортивных аспектах», — заключил генеральный директор ЦСКА.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Роман Бабаев рассказал о том, почему в состав московского клуба не смог перейти российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко.