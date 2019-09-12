Барселона, Испания, , 09:08 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси поделился своим мнением о неудачной попытке возвращения в каталонскую команду бразильского нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Неймара. Его мнение на эту тему приводит 11 сентября Marca.

«Не знаю, всё ли возможное сделала «Барселона» для его возвращения, но вести переговоры с «ПСЖ» действительно трудно», — заявил Месси, отметив, что он был бы рад возвращению 28-летнего бразильца.

Также 32-летний аргентинец отметил, что Неймар является одним из лучших футболистов мира и с ним «Барселона» сделала бы шаг вперёд в вопросе спонсоров и имиджа.

Кроме этого, футболист подчеркнул, что он не просил подписания контракта с Неймаром и только высказывал своё мнение.

При этом Месси сказал, что он не разочарован тем, что бразильский форвард не вернулся в команду, так как её состав итак впечатляющий, и она способна побороться за трофеи и без Неймара.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго призвала Неймара помочь ПСЖ выиграть в турнире Лиги чемпионов УЕФА, что, по её мнению, исправит его отношения с фанатами клуба, усложнившимися после попытки его возвращения в «Барселону».