Махачкала, , 08:38 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье оказался намного физически сильнее ирландца Конора Макгрегора, заявил российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Махачкалы, куда он прилетел 11 сентября из Абу-Даби.

Видео со словами Нурмагомедова на эту тему размещено в официальном Instagram команды российского бойца.

«Очень крепкий соперник. Оказался намного крепче, чем Макгрегор», — заявил Нурмагомедов, отвечая на вопрос о том, преподнес ли этот бой ему какие-либо сюрпризы.

Также российский боец рассказал, что американец оказался скользким соперником и отметил его прием «гильотина» (удушающий захват за шею рукой — прим. ИА REGNUM) в конце поединка, про который ещё до боя Нурмагомедов говорил, что сознательно отдаст шею Порье, чтобы тот потратил силы.

«А тут отдал шею, и он глубоко меня так захватил, ну и пришлось немного подсуетиться», — подчеркнул Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан после успешной второй защиты своего титула чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC-242 в Абу-Даби.