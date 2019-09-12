Москва, , 08:24 — REGNUM Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

«К сожалению, не удалось договориться с клубом», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора ЦСКА.

Также Комлчиенко рассказал, что московский клуб предлагал чешской команде аренду игрока, а чехи настаивали на покупке 24-летнего футболиста. При этом ЦСКА был за высокооплачиваемую аренду с функцией обязательного выкупа, в случае если игрок сыграет за команду в определённом количестве матчей.

«Исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас присутствовали определённые сомнения», — отметил Бабаев.

Кроме этого, он подчеркнул, что ЦСКА не хотел бы иметь игрока с долгосрочным контрактом, недовольного отсутствием достаточного количества игрового времени, а потому наиболее разумным в данном случае был признан вариант с арендой футболиста.

При этом гендиректор ЦСКА не исключил возможности возобновления переговоров по переходу Комличенко в клуб в зимнее трансферное окно.

Отметим, минувшим летом Николаем Комличенко, помимо ЦСКА, также интересовался ещё один московский клуб — «Локомотив».