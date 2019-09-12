Минск, , 08:06 — REGNUM Белорусский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский станет участником турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 244, который пройдет 2 ноября в Нью-Йорке, сообщает 11 сентября MMA Junkie.

По данным источника, соперником белоруса на турнире в Нью-Йорке станет бразильский боец Жаирзиньо Розенструйк, являющийся автором одного из наиболее быстрых нокаутов в истории промоушна.

Напомним, летом нынешнего года бразильцу понадобилось всего 9 секунд для того, чтобы нокаутировать американца Аллена Кроудера. Это третий по скорости результат в UFC, первый у американца Хорхе Масвидаля, второй ещё у одного представителя США — Дона Фрая.

Отметим, в настоящее время в активе Орловского 28 побед при 12 поражения и 2 несостоявшихся встречах в ММА. У Розенструйка 8 побед и ни одного проигрыша.