Париж, , 07:56 — REGNUM Анн Идальго, являющаяся первой женщиной на посту мэра Парижа за всю историю города, призвала бразильского форварда футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара помочь своему клубу победить в турнире Лиги чемпионов УЕФА. Она заявила об этом 11 сентября в эфире Tele Loisirs.

«Неймар должен помочь победить в Лиге чемпионов», — сказала Идальго, отметив, что ей очень нравится команда ПСЖ и она её поддерживает, а также, что все очень любят футболиста.

Кроме этого, мэр Парижа подчеркнула, что игрок должен помочь команде, которая ранее сделала всё, чтобы его заполучить в свой состав, а затем Неймара очень тепло встретили в столице Франции.

«Сейчас у него сложные отношения с фанатами. Считаю, что если он даст команде все, на что способен, то все будет прощено», — заключила Анн Идальго.

Отметим, летом нынешнего года Неймар пытался вернуться в команду «Барселона», что вызвало массу негодования среди болельщиков ПСЖ. При этом в итоге сделка сорвалась из-за того, что клубы так и не смогли договориться об её условиях.