Уфа, , 07:50 — REGNUM 4 золотых и 2 бронзовых медали принесли России шашисты Башкирии на чемпионате Европы по международным шашкам. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Соревнования проходили в Италии, в городе Кьянчано Терме. Сборная России была полностью сформирована башкирскими спортсменами.

Российские шашисты принесли нашей сборной шесть призовых медалей: 4 кубка за первое место и 2 кубка за третье. Призерами стали Анатолий Татаренко, Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Елена Мильшина, Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова.

Напомним, что на протяжении нескольких лет спортсмены Башкирии составляют основу национальной сборной и побеждают в командных чемпионатах Европы и мира.