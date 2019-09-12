Махачкала, , 07:44 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан. Об этом 11 сентября в своем Instagram сообщил председатель правительства республики Артем Здунов.

«Дорогие друзья, сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова», — написал Здунов.

Также он отметил, что российский боец отсутствовал в Дагестане 100 дней и что торжественная встреча прошла под «зажигательные танцы легендарного ансамбля «Лезгинка».

Напомним, 7 сентября на турнире UFC-242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов провел вторую успешную защиту своего титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье досрочно.