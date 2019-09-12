Париж, , 07:35 — REGNUM Нападающий Килиан Мбаппе вынужден будет пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридской командой «Реал», сообщает 12 сентября Le Parisien.

По данным источника, несмотря на то, что 20-летний игрок уже начал тренировки в облегчённом режиме, он вынужден будет пропустить несколько ближайших матчей ПСЖ, в число которых попали матч в Лиге 1 с командой «Страсбург» и встреча с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, Килиан Мбаппе получил травму бедра в матче 3-го тура Лиги 1 с командой «Тулуза» (4:0 в пользу ПСЖ).

Отметим, в новом сезоне форвард сыграл за свой клуб в 4 матчах и отметился в них 2 мячами и результативной передачей. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.