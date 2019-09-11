Нур-Султан, , 15:11 — REGNUM Обвинения в нарушении антидопинговых правил с девяти казахстанских биатлонистов сняла антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили 11 сентября в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Кроме того, все биатлонисты также допускаются к стартам международных соревнований под эгидой IBU. Отмечается, что интересы казахстанских спортсменов представляли адвокат из Швейцарии и генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов.

Напомним, 21 ноября IBU временно отстранила от соревнований спортсменов сборной Казахстана. В список вошли Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

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