Стамбул, Турция, , 15:02 — REGNUM Турецкий футболист Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Туран получил срок за преднамеренное нападение, а хранение нелицензионного оружия и стрельбу из пистолета. При этом он был оправдан по статье «сексуальные домогательства».

В октябре 2018 года Туран устроил скандал в одном из ночных клубов Стамбула. Он стал приставать к женщине, которая оказалась женой турецкого певца Беркая Шахина.

Из-за этого у футболиста и певца произошла драка, в результате которой Туран сломал нос оппоненту. После инцидента Туран с пистолетом пришёл к Шахину в больницу.

Напомним, с 2015 по 2018 год Туран играл за «Барселону». Летом 2018 года он перешёл в стамбульский клуб «Инстанбул Башакшехир» на правах аренды.

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