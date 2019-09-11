Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» провели очередные матчи за свои сборные. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих 11 сентября.

Так, полузащитник Ивелин Попов сыграл в составе сборной Болгарии в матче с командой Ирландии и забил гол. При этом болгары уступили соперникам со счетом 1:3.

Сборная Исландия вместе с защитником Рагнаром Сигурдссоном проиграла в отборе Евро-2020 сборной Албании — 2:4.

Товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ирака победителя не выявил. Во время игры травму получил нападающий Элдор Шомуродов.

20-летний защитник Деннис Хаджикадунич сыграл за сборную Швеции (U-21) против Ирландии (1:3).