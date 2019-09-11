Красноярск, , 13:46 — REGNUM Матч между «Енисеем» и «Зенитом» в 1/16 финала Кубка России может быть перенесён. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Встреча перенесена на 24 сентября. Ранее планировалось, что игра состоится 25 или 26 сентября в Красноярске.

Отмечается, что «Зенит» попросил перенести матч из-за плотного графика и участия в Лиге чемпионов. «Енисей» и Российский футбольный союз (РФС) пошли навстречу «Зениту».

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