Москва, , 11:57 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» забросили две шайбы, отличились форварды Свен Андригетто и Евгений Грачёв. «Спартак» смог отыграться благодаря шайбам Дениса Кокарева и Евгения Кулика.

В овертайме произошёл необычный эпизод. Вратарь «Спартака» Павел Хомченко, стараясь прижать шайбу ловушкой ко льду, сделал неловкое движение и забросил шайбу в собственные ворота. Гол был записан на форварда «Авангарда» Тейлора Бека.

На сегодняшний день «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе восемь очков. «Спартак» идёт на 10-м месте с пятью очками.

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