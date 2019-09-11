Магас, , 11:52 — REGNUM В Ингушетии финишировал чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Он проходил с 6 сентября во дворце спорта «Магас». Победителем в командном зачете стала сборная Москвы, второй признана команда Уральского федерального округа. Третье место поделили между собой команды Сибирского и Приволжского федеральных округов, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе главы региона.

В последний день соревнований был проведен розыгрыш комплектов медалей в личном зачете. Золото турнира досталось в весе до 90 кг Эльдару Аллахвердиеву из Тюмени, в весе до 100 кг — Дмитрию Довганю из Ханты-Мансийского АО, свыше 100 кг — Антону Брачеву из Севастополя.

Чемпионкой России в наилегчайшем весе (до 48 кг) стала Дарья Пичкалева из Санкт-Петербурга, а в весе до 52 кг победила Анастасия Поликарпова из Москвы.

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