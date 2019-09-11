Минск, , 11:48 — REGNUM Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла третье место по прыжкам в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США.

Результат Ласицкене составил 1,98 метра. Она уступила двум украинским спортсменкам — Юлии Левченко, которая прыгнула на 2,02 метра, и Ирине Геращенко, взявшая высоту 1,98 метра и опередившая Ласицкене по дополнительным показателям.

Отметим, что Ласицкене прервала свою серию из 18 побед подряд. 17 января в Челябинске она заняла второе место, уступив Анне Чичеровой.

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