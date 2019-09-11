Майами, США, , 10:53 — REGNUM Владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пригласил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду. Об этом сообщает Radio Catalunya.

По информации издания, Бекхэм связывался с агентами Месси, чтобы узнать, насколько реален его переход после окончания действующего контракта.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Месси пожизненный контракт.

Кроме того, стало известно, что в контракте Месси есть пункт, согласно которому тот может покинуть «Барселону» после окончания любого из сезонов.

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