Майами, США, 11 сентября 2019, 10:53 — REGNUM Владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм пригласил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в свою команду. Об этом сообщает Radio Catalunya.
По информации издания, Бекхэм связывался с агентами Месси, чтобы узнать, насколько реален его переход после окончания действующего контракта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Месси пожизненный контракт.
Кроме того, стало известно, что в контракте Месси есть пункт, согласно которому тот может покинуть «Барселону» после окончания любого из сезонов.
Читайте также: Месси может уйти из «Барселоны»