Вашингтон, 11 сентября 2019, 10:29 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в общем рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Первую строчке рейтингу сохранил за собой чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс.

Напомним, 7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб провёл удушающий приём и одержал досрочную победу.

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