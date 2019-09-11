Люксембург, , 09:04 — REGNUM Сборная Сербии одержала победу над командой Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе сборной Сербии дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол забил полузащитник Неманья Радонич. В составе люксембургской команды гол на счету форварда Давида Тюрпеля.

В настоящее время сборная Сербии имеет в активе семь очков и занимает третье место в группе H. Сборная Люксембурга набрала четыре очка и идёт на четвёртом месте.

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