Эльбасан, , 08:45 — REGNUM Сборная Албании одержала победу над командой Исландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Сборная Албании дважды выходила вперёд благодаря голам Кастриота Дермаку и Эльсеида Хюсая. Однако исландцам удавалось отыграться, отличились Гилфи Тор Сигурдссон и Колбейнн Сигторссон.

Однако албанские футболисты смогли вырвать победу в конце матча, голы забили полузащитник Одисе Роши и нападающий Сокол Чикалеши.

В настоящее время сборная Албании имеет в активе девять очков и занимает четвёртое место в группе H. Сборная Исландии набрала 12 очков и идёт на третьем месте.

Читайте также: Сборная Франции одержала крупную победу над Андоррой в отборе Евро-2020