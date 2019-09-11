Кишинёв, , 08:11 — REGNUM Сборная Турции одержала победу над командой Молдавии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе турецкой команды дубль оформил нападающий Дженк Тосун. Ещё по голу забили нападающие Дениз Тюрюдж и Юсуф Язиджи.

В настоящее время сборная Турции имеет в активе 15 очков и занимает второе место в группе H. Сборная Молдавии набрала три очка и идёт на пятом месте.

Читайте также: Покер Роналду позволил сборной Португалии разгромить Литву