Вильнюс, , 07:46 — REGNUM Сборная Португалии одержала победу над командой Литвы в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе португальской команды четыре гола забил нападающий Криштиану Роналду. Ещё один мяч на счету Вилльяма Карвалью.

В составе сборной Литвы единственный мяч забил защитник Витаутас Андрюшкявичюс.

В настоящее время сборная Португалии имеет в активе восемь очков и занимает второе место в группе B. Сборная Литвы набрала одно очко и идёт на пятом месте.

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