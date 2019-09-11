Подгорица, , 07:39 — REGNUM Сборная Чехии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе чешской команды голы забили полузащитники Томаш Соучек, Лукаш Масопуст и Владимир Дарида, реализовавший пенальти.

В настоящее время сборная Чехии имеет в активе девять очков и занимает второе место в группе А. Сборная Черногории набрала два очка и идёт на четвёртом месте.

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