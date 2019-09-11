Лондон, , 07:36 — REGNUM Сборная Англии одержала победу над командой Косово в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Сборная Косово открыли счёт на первой минуте, отличился полузащитник Валон Бериша.

Футболисты английской команды смогли забить пять голов ещё в первом тайме. Голы забили Рахим Стерлинг, Гарри Кейн и Джейдон Санчо, оформивший дубль. Ещё один мяч отправил в свои ворота защитник Косово Мергим Войвода.

Во втором тайме футболисты сборной Косово смогли отыграть два мяча. Сначала Бериша оформил дубль, после чего форвард Ведат Мурики реализовал пенальти.

На 65-й минуте сборная Англии имела шанс забить шестой мяч, однако Гарри Кейн с пенальти не смог переиграть вратаря Арьянета Мурича.

В настоящее время сборная Англии имеет в активе 12 очков и занимает первое место в группе А. Сборная Косово набрала восемь очков и идёт на третьем месте.

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