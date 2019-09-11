Ньон, Швейцария, , 07:27 — REGNUM Свои соболезнования в связи с гибелью болельщицы мужской сборной команды Ирана по футболу Ираны Сахар Ходаяри, умершей после запрета посещать стадион, выразила Международная федерация футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Мы узнали о некоторых печальных новостях из Ирана и глубоко сожалеем об этой трагедии. ФИФА выражает свои соболезнования семье и друзьям Сахар», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что ФИФА повторяет свой призыв к властям Ирана об обеспечении свободы и безопасности для всех женщин, которые участвуют в борьбе за отмену запрета на доступ женщин на стадионы.

Отметим, Сахар Ходаяри была арестована в марте за то, что пыталась в мужском облике проникнуть на матч с участием её любимого клуба «Эстегляль» с командой из ОАЭ «Аль-Айн», за что ей грозило от полгода до двух лет тюрьмы, так как в Иране действует запрет на посещение женщинами матчей мужских команд. Узнав об этом, 29-летняя женщина на прошлой неделе совершила самоубийство.