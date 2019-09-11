Баку, , 07:18 — REGNUM Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла команду Азербайджана на отборочном матче Евро-2021, передает 10 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Матч на стадионе «Далга арене» в азербайджанском поселке Мардакян закончился со счетом 3:0 в пользу гостей. По итогам двух отборочных матчей сборная Грузии набрала шесть очков и вышла во вторую квалификационную группу. В матче отличились Вато Арвеладзе, Ираклий Бугридзе и Гиорги Арабидзе.

Отметим, в рамках квалификационных раундов молодежная сборная Грузии сыграет с командой Швейцарии 11 октября и с командой Франции — 15 октября.

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