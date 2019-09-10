Ростов-на-Дону, , 22:31 — REGNUM Сборная Сирии по футболу провела ещё один матч мира в Ростове-на-Дону. На стадионе «Олимп-2» молодежная команда ФК «Ростов» одержала победу, но гостям все-таки удалось забить гол — 2:1.

Подопечные Александра Черкеса провели товарищеский матч при пустых трибунах. Помогли ребятам голкипер «Ростова» Сергей Песьяков и защитник Мацей Вилюш. Хозяева поля одержали победу, реализовав почти в конце игры пенальти.

ИА REGNUM напоминает, что сборная Сирии посетила Ростов-на-Дону по приглашению местного футбольного клуба. На стадионе «Олимп-2» подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу — 3:0.

После встречи министр спорта Сирии выразил надежду, что в будущем желто-синие смогут посетить Дамаск с ответным визитом.

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