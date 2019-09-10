Санкт-Петербург, , 21:20 — REGNUM У инспекторов UEFA осталось позитивное впечатление от визита в Петербург в преддверии чемпионата Европы по футболу 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Специалисты, в частности, побывали на стадионе на Крестовском острове в сопровождении вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.

Стадион на Крестовском острове Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас я мог бы сказать, что мы в целом всем удовлетворены. Мы проводим четвертый инспекционный визит, и стадион соответствует всем необходимым стандартам», — сказал руководитель операционной деятельности на стадионах Евро-2020 Андреас Шар.

Он похвалил поле и все объекты на арене. Его коллега Гийом Пуассон, руководитель проектов Евро-2020 в странах-организаторах, также обратил внимание, что аэропорт и транспортная инфраструктура Петербурга UEFA устраивает.

«Для нас очень важно, чтобы Евро стало не просто временем, когда длится матч 90 минут, а чтобы это был уникальный опыт для всех, кто приедет, для местных жителей, которые бы наслаждались этим футбольным праздником на протяжении 21 дня», — подчеркнул он.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые первенство континента примут 12 городов в 11 странах. В России четыре матча чемпионата состоятся в Петербурге: три встречи группового этапа (13, 17 и 22 июня) и четвертьфинал (3 июля).

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