Бишкек, , 18:28 — REGNUM Спортсмены из Киргизии взяли семь призовых мест на соревнованиях по самбо на фестивале боевых искусств в Южной Корее, передает «Кабар».

«Золото» в копилку киргизской сборной добавили Эдильбек Шакирмаматов — в весовой категории 82 кг, Фархат Абжалиев — в весовой категории 62 кг и Саяк Бараканов — в весовой категории 57 кг.

Серебряную медаль завоевал Турарбек Жолдошказиев, выступавший в весовой категории 90 кг.

Также киргизстанским самбистам достались три бронзовых медали, которые добыли Генжебаев Эламан — в весовой категории 90 кг, Алиев Айдос — в весовой категории 74 кг и Абдыкадырова Эльза — в весовой категории 56 кг.

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