Волгодонск, Ростовская область, , 17:12 — REGNUM На Дону прошёл открытый чемпионат Ростовской области по силовому экстриму «Богатырские игры». Участниками турнира стали сильнейшие атлеты Ассоциации российских силачей Южного федерального округа. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорта.

Весовая категория силачей — от 120 до 140 килограммов. В течение двух часов участники турнира поднимали брёвна на вытянутых руках, прошли эстафету по переносу мешков с песком, выполнили упражнение «богатырское коромысло», перебрасывали бетонный шар.

По итогам всех состязаний, победу одержал атлет из Таганрога Александр Орлов.⠀⠀