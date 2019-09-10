Севастополь, , 16:51 — REGNUM Севастополец Андрей Граничка установил мировой рекорд и завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Лондоне. Об этом 10 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе севастопольского Центра адаптивного спорта «Инваспорт».

"Наш спортсмен одержал победу в заплыве на дистанцию 100 метров, пройдя её за 1 минуту и 27,15 секунды. Эта победа заряжает энергией и позитивом всю команду от малышей и новичков в бассейне, и конечно же, тренеров, которые видят результат кропотливого труда чемпиона», — отметили сотрудники центра.

Напомним, по итогам первого дня чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета в Лондоне сборная России завоевала четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали и возглавила промежуточный медальный зачёт.