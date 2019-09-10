Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В новый состав исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA) избран генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

Заседание генеральной ассамблеи ECA состоялось 10 сентября. Председателем исполкома организации избран президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Заместителями Аньелли стали Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Педро Лопес Хименес («Реал»), Аки Риихилахти (ХИК) и Дариуш Миодуски («Легия»).

Напомним, ECA является органом, который представляет интересы клубов на европейском уровне.