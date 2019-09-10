Пекин, , 15:13 — REGNUM В Китае издательством «Жэньминь чубаньше» совместно с информагентством Синьхуа выпущена в свет брошюра с текстом «Плана», который разработан и распространен Госсоветом КНР, сообщает Синьхуа 10 сентября.

Материал плана, благодаря брошюре, распространен в масштабах всей страны. Наряду с самим документом, в книгу включены ответы на наиболее важные вопросы, которые чаще всего задаются представителями СМИ должностным лицам Главного государственного управления КНР по делам физкультуры и спорта.

Напомним, что в настоящее время Китай готовится к очередной зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине в 2022 году.