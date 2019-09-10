10 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Иван Коновалов, , 15:35 — REGNUM Громкий государственный проект конца 00-х, который уже изжил свое время.

Хоккей Skitterphoto

1 сентября стартовал очередной сезон Континентальной Хоккейной Лиги, став одиннадцатым в истории самого противоречивого проекта в истории русского хоккея. Каждый заинтересованный хоккеем человек в нашей стране рано или поздно замечает, что в один момент самопровозглашенная лучшая хоккейная лига в Евразии своими же руками стала губить свой безграничный в прошлом потенциал. У лиги было все, чтобы стать вровень с неповторимой НХЛ, но страсть руководства к большим деньгам в своих карманах разбила мечты болельщиков вдребезги, вместе с тем привнеся в лигу пять новшеств, которые по сей день съедают лигу изнутри.

Политика.

Политика непосредственно играет ключевую роль в существовании лиги. Даже не говоря о том, что за создание проекта и принятие важных решений в судьбе лиги отвечает государство и, как утверждают некоторые историки, сам президент, в лиге и так достаточно государственных чиновников разного масштаба. В России это сразу же накладывает определенный отпечаток, ведь успешных государственных начинаний найти довольно сложно. Так, например, сфера политических влияний нашей страны ярко отражается на составе участников лиги, и как мы видим, в последнее время КХЛ уже давно нет дела до развития хоккея. Лига перенаправила свою сферу интересов с Швеции и Германии, где в течение последних нескольких лет делали огромную ставку на развитие игры, на фаршированные деньгами Китай и Арабские Эмираты. Таким образом, прошлой осенью, когда в качестве главы управления Национальной Хоккейной Лиги ОАЭ был назначен российский бизнесмен Владимир Бурдун, руководство КХЛ сразу объявило об интересе расширения своей сферы влияния на саудовский полуостров, тут же позабыв о недавних переговорах с клубами из Западной Европы. Лига — плоть от плоти государство и методы соответствующие — если никто не хочет с тобой дружить, то дружбу просто покупают.

Отсутствие конкуренции.

За годы своего существования лига неоднократно утверждала о своей прямой конкуренции с заокеанскими братьями по оружию, однако после нескольких неудачных попыток покорить вершину, на которой уже десятилетиями уверенно держится НХЛ, руководством, видимо, было заключено, что конкуренция не их конек, за чем последовали несколько ключевых решений по искоренению этого самого соперничества. Первым делом стало исчезновение матчей НХЛ из эфира федерального спортивного канала, позднее руководство КХЛ нагло отказалось от проведения выставочных предсезонных игр с командами НХЛ. Со временем понятие конкуренции начисто потеряло связь с лигой, теперь была принята концепция двух «базовых» клубов сборной и предугадать кто будет играть в финале конференции в последние четыре года не составит ни малейшего труда. Тем временем болельщикам «базовых» клубов, которые поочередно меняют чемпионский пьедестал, устанавливая все новые и новые рекорды по набранными очкам за сезон, становиться неинтересно за этим наблюдать.

Неравенство.

С самого основания лиги в 2008 году в ней царствовало неравенство между клубами, а с годами разница между командами первого и второго эшелона только набирала обороты. В то время как богатые клубы продолжали богатеть, бедные команды, соответственно, продолжали беднеть. В конце концов ситуация достигла апогея, когда и так бедные клубы лишились своего единственного шанса на получение игроков, благодаря противоречивому решению руководства лиги отменить драфт-юниоров, в рамках которого в основном слабые команды могли получить добротных молодых игроков, способствуя дальнейшему развитию. Вместе с этим также рухнули надежды на жесткий потолок зарплат, который уже на протяжении двух десятилетий помогает держать равенство между командами в НХЛ. В итоге это привело к тому, что у богатых команд стало скапливаться внушительное количество молодых талантливых игроков и лига, в управлении которой сплошь и рядом находятся руководители богатых клубов, придумала «скрытую» аренду. Основной идеей аренды является отправление молодых талантливых игроков в клубы значительно ниже рангом, а когда юниоры начинают прогрессировать, то их незамедлительно возвращают к владельцам.

На данный момент неравенство в лиге только растёт, и примером этого может служить факт того, что богатые клубы практически владеют бедными. Так, например, питерский «СКА» аффилировано владеет подмосковным «Витязем», «Спартаком» и «Сочи». А, учитывая, что КХЛ упорно отрицает проблему неравенства, рассчитывать на дальнейшие изменения в ближайшие годы не стоит.

Критика.

Ни в какую не переносит руководство лиги и клубов критику и замечания в свою сторону. Мы уже не раз слышали истории о том, как руководство «СКА» нагло не впускало известного хоккейного журналиста Алексея Шевченко на игры команды из-за критики. Персона Алексея может вызывать разные эмоции, но опускаться до такого — это уже перегиб, а главное история знает не мало подобных примеров, когда малейшая критика в сторону лиги, оборачивалась для обозревателя нападками в его сторону. Тем не менее, КХЛ стремится создать вокруг себя тепличные условия, пропагандируя свои «успехи» по Матч ТВ и КХЛ ТВ. В эфирах телеканалов круглосуточно хвалят лигу, рассказывая о якобы невероятных достижениях «самой главной» лиги на континенте. Тем временем, начинающие журналисты если и критикуют действия лиги, то очень мягко и неприметно, опасаясь того, что на их имя придет запрет о посещении матчей и общении с игроками, представляющими лигу. Только на независимых порталах можно увидеть критикующий КХЛ материал, но в таких случаях у крупных корпоративных СМИ, по типу Матч ТВ, всегда один и тот же выход — они начинают только больше кричать про величие лиги.

Менеджмент.

Проблема менеджмента в российском спорте видна невооруженным глазом и уже давно вышла на международный уровень, ежегодно забавляя западную общественность. Управленческие проблемы в КХЛ видны на всех уровнях, начиная от пресс-службы клубов и заканчивая их руководителями. В КХЛ полно случайных людей, халатно выполняющих свою работу, без малейшей заинтересованности в развитии российского хоккея, примечательных лишь тем, с каким умным и важным видом несут разную чушь в эфирах государственных телеканалов, только ради того, чтобы угодить своим начальникам. Достаточно вспомнить одну яркую в этом плане личность, чуть не развалившую вторую команду лиги. Сергей Сошников, генеральный директор «Адмирала», который уже однажды развалил чешский «Лев», чуть ли не помог своему клубу покинуть лигу, вытворяя на своем посту непостижимые уму вещи. Даже сам президент лиги Дмитрий Чернышенко на момент вступления на свой пост слабо представлял себе, что такое хоккей. К сожалению, лига кишит такими людьми, коих с годами становиться все больше и больше, закапывая себя в могилу, из которой пути обратно уже нет.

Континентальная Хоккейная Лига была основана в 2008 году в качестве преемника российской суперлиги и изначально была задумана, как достойный аналог, а может и соперник, североамериканской организации НХЛ. Иностранные клубы, драфт юниоров, ежегодные игры с ведущими клубами НХЛ и, приехавшие зарабатывать деньги, известные игроки вызывали у российских болельщиков гордость за отечественных хоккей, казалось, что не все потеряно и игру с шайбой можно спасти, лиге предвещали великое будущее. Но со временем когда-то грандиозные нововведения наскучили, а брошенные на ветер обещания руководства так и были забыты вместе с тем нераскрытым потенциалом, на который так надеялись болельщики всей страны. Теперь проект больше напоминает обычное вымывание денег из государственного бюджета и карманов зрителей, лига сама губит то, что построила, в ее потенциал отказываются верить, а преданные своим клубам болельщики завистно смотрят в сторону запада, где свою репутацию сохраняет хоккейный идол — НХЛ.