Париж, , 14:17 — REGNUM ПСЖ намерен продать бразильского нападающего Неймара в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет осуществить сделку по продаже Неймара в зимний период, поскольку устал от давления на клуб, которое оказывает окружение игрока.

Главными претендентами на форварда остаются по-прежнему «Барселона» и «Реал».

Напомним, ранее Неймар заявлял, что хочет уйти из ПСЖ, однако не смог перейти ни в один из клубов.

В 2017 году он перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл в 28 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

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