Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM Спортсмены из Киргизии завоевали семь медалей на открытом Кубе Азии по каратэ в казахстанском городе Таразе, сообщает 10 сентября издание «АКИpress» со ссылкой на федерацию киокушинкай каратэ Киргизии.

Победителями турнира стали Айдын Махмудов, Арсланбек Асылбек уулу и Нурмухаммед Каныметов. Серебряные медали завоевали Валентина Благодарова, Диана Алисултанова и Шамиль Орозбек уулу, Баэль Шерматов занял третье место.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в зале спортивного комплекса в городе Атырау стартовала спартакиада Казахстана по каратэ. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 12 регионов республики.

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