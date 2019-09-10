Москва, , 13:29 — REGNUM В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) поздно опубликовали расписание матчей, поскольку старались договориться с клубами. Об этом 10 сентября заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сообщает «Чемпионат».

"Причина в том, что старались достичь договорённости между клубами», — сказал Дюков.

Он добавил, что в календаре возможны некоторые изменения, а лига рассчитывала на то, что клубы договорятся.

Напомним, РПЛ опубликовала полный календарь с 9-го по 19-й тур только в ночь с 8 на 9 сентября. Ближайшие матчи будут проходить с 13 по 16 сентября.

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