Рим, , 13:22 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» сделал подарок болельщице команды, которой исполнилось 100 лет. Об этом 10 сентября сообщается на странице клуба в Twitter.

«Посмотрите на сюрприз, который мы сделали 100-летней Инес», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/acmilan/status/1171340029983174656

Отмечается, что болельщица по имени Инес поддерживает миланскую команду уже в течение 82 лет.

Напомним, «Милан» был основан в 1899 году. За свою историю клуб 18 раз становился чемпионом Италии и пять раз выигрывал Кубок страны. Кроме того, клуб семь раз побеждал в Лиге чемпионов, что является рекордом среди итальянских клубов.