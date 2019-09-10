Порт-о-Пренс, , 12:44 — REGNUM Тело Жарзиньо Питера, который был вратарем сборной Кюрасао, островного государства вблизи Венесуэлы, найдено 10 сентября в гостинце, где остановилась его команда, готовясь к игре с командой из Гаити в рамках Лиги наций КОНКАКАФ, передает издание Goal.com.

Умершего спортсмена нашли товарищи по команде в его номере в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Предположительно, смерть наступила из-за сердечного приступа. Сообщается, что накануне он жаловался на недомогание. После того, как его посетил медицинский персонал, футболист заснул.

Напомним, Лига наций КОНКАКАФ образована в 2018 году. Она объединяет сборные Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна.