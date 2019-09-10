Москва, , 12:07 — REGNUM Московский ЦСКА решил выкупить трансфер бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. Об этом сообщает Vasconoticias.

По информации издания, тренерский штаб ЦСКА был впечатлён тем, как Сантос тренируется. Поэтому было принято решение быстрее оформить трансфер игрока, которого ранее взяли в аренду.

Отмечается, что сумма выкупа 20-летнего игрока может составить около €5 млн. В настоящее время права на игрока принадлежат клубу «Васко Да Гама».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Сантос дебютировал в составе ЦСКА в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0), в котором забил один гол.

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