Хиросима, Япония, 10 сентября 2019, 11:27 — REGNUM Российская теннисистка Варвара Флинк одержала победу над представительницей Словакии Кристиной Кучовой в первом круге турнира в Хиросиме (Япония). Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Флинк два раза подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 11 ошибок на подаче и два брейка.
Во втором круге Флинк сыграет с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.