Нью-Йорк, США, , 11:08 — REGNUM Новички клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Миннесотой Уайлд» на турнире новобранцев. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил российский нападающий Виталий Кравцов. Кроме того, четыре очка набрал форвард Каапо Какко. В составе «Миннесоты» одну из шайб забросил Матвей Гуськов

Отметим, что ворота «Рейнджерс» защищал олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Игорь Шестёркин.

Напомним, «Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим девятым номером. В прошлом сезоне КХЛ Кравцов играл в КХЛ за «Трактор» и провёл 50 матчей, набрав 21 (8+13) очко. В плей-офф в его активе четыре матча и две результативные передачи.

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