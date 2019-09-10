Мальмё, Швеция, , 10:50 — REGNUM В Швеции собираются поставить памятник футболисту Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает AS.

По информации издания, заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Высота монумента составит 2,7 метра, вес — 500 кг.

Бронзовая статуя будет установлена в Мальмё, родном городе футболиста. Её установят на площади, находящейся между старым и новым стадионами клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.

Напомним, Ибрагимович играл за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». В настоящее время он играет за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

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