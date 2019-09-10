Амман, , 08:50 — REGNUM Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Ирака, сообщает 10 сентября издание Sportclub.

Игра состоялась на стадионе «Короля Абдаллы II» в Аммане в рамках подготовки к отборочным матчам за выход на чемпионат мира.

Напомним, 9 сентября в Ташкенте Олимпийская сборная Узбекистана по футболу до 23 лет одержала победу на командной Ирана со счетом 4:1. Автором трех голов стал нападающий Бобур Абдухаликов. Отличился также полузащитник Жасур Яхшибоев.

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