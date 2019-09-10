Будапешт, , 08:20 — REGNUM Сборная Словакии одержала победу над командой Венгрии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе сборной Словакии голы забили полузащитник Роберт Мак и нападающий Роберт Боженик. В команде Венгрии единственный мяч на счету хавбека Доминика Собослаи.

В настоящее время обе команды имеют в активе по девять очков в группе Е. Сборная Словакии идёт на втором месте, опережая Венгрию по дополнительным показателям.

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