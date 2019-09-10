Любляна, , 08:00 — REGNUM Сборная Словении одержала победу над командой Израиля в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Футболисты сборной Словении открыли счёт на 43-й минуте, отличился полузащитник Беньямин Вербич. Израильтяне смогли отыграться и выйти вперёд во втором тайме благодаря голам Бибраса Натхо и Эрана Захави.

Однако на 66-й минуте хавбек словенской команды Роман Безьяк сравнял счёт, а победу ей на 90-й минуте принёс Вербич, оформивший дубль.

В настоящее время сборная Словении идёт на втором месте в группе С, имея в активе 11 очков. Сборная Израиля набрала восемь очков и занимает пятое место.

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