Таллин, , 07:53 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе сборной Нидерландов голы забили защитник Марцель Хальстенберг и полузащитник Серж Гнабри.

В настоящее время сборная Нидерландов идёт на третьем месте в группе С, имея в активе девять очков. Голландцы отстают от Германии и Северной Ирландии на три очка, имея матч в запасе. Сборная Эстонии не набрала очков и занимает пятое место.

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